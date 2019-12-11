Офіційна гривня зміцнилася ще дев'ять копійок

Євро і долар продовжують з дня у день установлювати антирекорди, а Національний банк, у свою чергу, підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 12 грудня, на 9,05 коп. до 23,6102 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 11 грудня, на 2,51 коп. до 23,7007 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, рубль також упав станом на 11 грудня. Водночас тиждень почалася з обвалу іноземної валюти.

Тим часом голова Асоціації малого і середнього бізнесу Руслан Соболь вважає, що обвал курсу валют, як і його зростання, негативно позначається на економіці країни, оскільки весь експорт та імпорт зав'язаний на курсі валют, який за останній рік рекордно обвалився і досяг рівня 2016 року. В Україні при цьому фінансисти розділилися в прогнозі курсу валют і прогнозують як 22 UAH/USD, так і 30 UAH/USD.