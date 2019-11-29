подписаться на рассылку
23.85 24.15
26.05 26.55
˟
29 ноября 2019, пятница, 05:51 433
Финансы 2019-11-29T09:25:55+02:00
Українські Новини
До Нового года гривна может обвалиться: доллар может подскочить до 30 UAH/USD

До Нового года гривна может обвалиться: доллар может подскочить до 30 UAH/USD

Финансист, экономический прогноз, Курс валют, Курс гривны, курс доллара, прогноз курса валют
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Финансовые эксперты прокомментировали рекордное падение курса доллара к гривне в Украине, и подорожания гривны до уровня 2016 года. Так, экономисты разделились во мнениях, что будет с курсом гривны до Нового года и рассказали о факторах, влияющих на формирование валютнного рынка.

В частности, экономист и автор книги "Как поднять украинскую экономику" Андрей Новак причиной роста курса гривны называет спекуляцию и объективную экономическую ситуацию, пишет "24 канал".

"Не смотря на растущее отрицательное сальдо торговли, которое на сегодня составляет минус 7 миллиардов долларов или даже больше, его с запасом перекрывают прямые валютные потоки в Украину. Растут в больших темпах зарубежные переводы от украинских заробитчан. К этому еще добавился поток валюты от нерезидентов (иностранцев, – ред), которые меняют доллары на гривны и покупают за эти деньги украинские ценные бумаги", – отмечает Новак.

Просадка капитала происходит в ожидании большой приватизации, открытия рынка земли, концессионных проектов и других инвестиционных целей.

Но работает и спекулятивное направление на снижение курса твердых валют и укрепление гривны, говорит Андрей Новак.

"На этом рынке играют серьезные игроки, которые хотят задешево купить валюту, а потом после "просадки" гривны заработать на этом", – подчеркнул эксперт.

Эти факторы дают эффект укрепления гривны на фоне негативной экономической ситуации в стране в целом.

В свою очередь, экономист и шеф-редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный дал прогноз, что к Новому году доллар может продолжить падать.

"Так, на укрепление гривны влияет покупка украинских ценных бумаг иностранными инвесторами. Но еще мы зафиксировали аномальное явление – нет большого спроса импортеров на валюту. Обычно перед Новым годом покупаются автомобили, холодильники, чайники... Все это покупается за валюту, но спроса как всегда почему-то теперь нет. Преимущество предложения над спросом продолжает давить доллар вниз. И мы видим, что до Нового года он может дойти до 22 гривен", – прогнозирует Черный.

А вот экономист Тарас Козак отмечает, что точно спрогнозировать изменение курса доллара невозможно. Есть много различных факторов, которые могут повлиять на это. Курс может как уменьшиться до 22 гривен за доллар, так и подняться до 30 гривен за доллар.

"Например, недавно Украина выиграла в очередной раз апелляцию у "Газпрома", который должен нашему государству 3 миллиарда долларов. Вдруг "Газпром" возьмет и вернет эти деньги. Это сразу же усилит гривну, а доллар упадет. Другой вариант – от нас отворачивается МВФ, в связи с ситуацией с "Приватбанком". В этом случае доллар пойдет вверх. Оценивать вероятность каждого события конечно можно, но их очень много", – объясняет Козак.

Также экономист пояснил, что заложенная в бюджете на 2020 год цена за один доллар (27 грн) является приблизительной. Это просто справочный курс, по которому считается импорт и экспорт. Цифра должна быть одна, чтобы спрогнозировать возможные расчеты.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился на 1 коп. до 24,00 UAH/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

Тем временем НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в 2,4 раза.

Больше новостей о: Финансист экономический прогноз Курс валют Курс гривны курс доллара прогноз курса валют

Архив
Новости
"Российский Крым" от Apple не утраивает МИД Польши 11:00
Успех Burisma означает меньшую зависимость Украины от России, - Квасьневский 10:57
Семь областей Украины накрыло ливнями: ГосЧС объявило желтый уровень опасности 10:52
Для главной новогодней елки на Софийской площади пришлось срезать 400 сосен 10:40
Доллар и евро подешевели: курс валют на пятницу 10:25
больше новостей
Гривна после повышения снова падает: официальный курс валют от НБУ 06:00
Фото: Киев Оперативный
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу: он задержан 13:15 Дополнено
Зимние каникулы-2020: когда будут отдыхать школьники и родители 06:00
Тепло до +12 и дождь: прогноз погоды на четверг 13:36 Карта
Автозапчасти и предметы искусства: что запретили перевозить через линию ограничения на Донбассе 18:15
больше новостей
Суд разрешил ГБР изъять в Офисе Президента документы об отпусках и командировках Порошенко за 5 лет 11:19
ФГИ следует сосредоточиться на поиске системных инвесторов для госкомпаний, а не "отжатии" ранее проданных объектов, – экономист 17:25
Ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет, – Зеленский 16:38
Другого выхода у нас нет: Минюст хочет закрывать тюрьмы 21:55
Средняя зарплата в Украине "перевалила" за 10 тысяч: медики получают меньше всех 19:37
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok