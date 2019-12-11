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11 декабря 2019, среда, 10:51 968
Финансы 2019-12-11T13:30:04+02:00
Українські Новини
В обменниках Киева курс покупки рубля упал

В обменниках Киева курс покупки рубля упал

Надежда Комендантова
курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине

В среду, 11 декабря, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 10 декабря, понизился на 3 копейки до 3,33 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Также курс продажи рубля к гривне повысился на 1 копейку и составил 3,85 гривен за 10 рублей.

Курс рубля 10 декабря в обменниках Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,33 3,85
Максимальный 3,66 5,00
Минимальный 2,30 3,67

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 декабря, на 0,07 коп. до 23,6892 UAH/USD

Тем временем, в среду доллар и евро установили очередной антирекорд.

Кроме того, министр Милованов дал прогноз курса валют на следующий год. По прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.

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