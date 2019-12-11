Зустріч Зеленського і Путіна перервав Макрон: він зайшов і заявив, що пора вечеряти, - ЗМІ

Зеленський, Пакрон, Путін і Меркель на зустрічі в "нормандському форматі". Фото з сайту Президента України

Зеленський, Пакрон, Путін і Меркель на зустрічі в "нормандському форматі". Фото з сайту Президента України

На нормандської зустрічі 9 листопада в Парижі двосторонню зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна перервав президент Франції Емманюель Макрон, тому що втомився чекати вечерю. Про це повідомляє російське видання "Коммерсантъ" з посиланням на свідка подій.

"Приблизно так, до речі, завершилися переговори Володимира Путіна і Володимира Зеленського: раптом і відразу. Вони, за словами одного зі свідків події, могли тривати ще скільки завгодно і взагалі були в розпалі, коли до них в переговорну раптом увійшов Емманюель Макрон і сказав: "Все, досить! Пора вечеряти..." тобто йому з пані Меркель набридло чекати їх за накритим столом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, після зустрічі Зеленського і Путіна "нормандська четвірка" провела переговори за "робочою вечерею".

Повідомлялось, що Зеленський і Путін розійшлися в рішенні передачі контролю над кордоном з Росією на Донбасі

Зеленський заявив, що питання присутності на Донбасі російських військових він запропонував Володимиру Путіну не витрачати час на порожні докази і йти далі в переговорному процесі.

В той же час в Офісі президента заявили, що нормандська зустріч пройшла успішно.