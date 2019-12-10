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  • Зеленский и Путин разошлись в решении передачи контроля над границей с Россией на Донбассе
10 декабря 2019, вторник, 01:34 134
Политика 2019-12-10T02:30:01+02:00
Українські Новини
Зеленский и Путин разошлись в решении передачи контроля над границей с Россией на Донбассе

Зеленский и Путин разошлись в решении передачи контроля над границей с Россией на Донбассе

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Владимир Зеленский, Владимир Путин
Зеленский, Макрон и Путин. Фото с сайта Кремля
Зеленский, Макрон и Путин. Фото с сайта Кремля

Украина и Российская Федерация обязаны найти решение передачи Украине контроля над неконтролируемым участком государственной границы с Россией на Донбассе.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передают Українські Новини.

"У нас с Президентом РФ, говорю откровенно, разные взгляды по поводу передачи границы, и когда это возможно сделать… Я поднимаю вопрос о том, чтобы передача границы была до проведения местных выборов. Пока у нас разные взгляды... Мы обязаны найти решение", - сказал он.

При этом Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность выполнения "Минских договоренностей", в том числе и по вопросу передачи госграницы.

"Нашу позицию очень легко понять. Мы за то, чтобы выполнялись "Минские соглашения". В "Минских соглашениях" написано, что Украина начинает устанавливать контроль на этом участке на следующий день после выборов, там так написано", - сообщил Владимир Путин.

Как сообщали Українські Новини, встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) завершилась в Париже, главы государств впервые по итогам совместных саммитов вчетвером вышли на пресс-конференцию.

Ранее Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Однако Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.

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