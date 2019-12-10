Лидеры стран "нормандского формата" впервые совместно вышли на пресс-конференцию

Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) завершилась в Париже, главы государств впервые по итогам совместных саммитов вчетвером вышли на пресс-конференцию.

На встрече со СМИ присутствуют Президент Владимир Зеленский, Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и Президент Франции Эммануэль Макрон, передают Українські Новини.

"Нормандская четверка" собралась в Елисейском дворце (резиденция французского Президента) в 16:00 по киевскому времени и вышла к прессе в 00:30.

Перед четырехсторонним саммитом Зеленский и Путин отдельно встречались с Меркель и отдельно – с Макроном.

Переговоры в "нормандском формате" проходили около 2,5 часов, после чего прервались на первую двустороннюю встречу Зеленского и Путина, которая длилась более часа, и продолжились в формате рабочего ужина еще в течение около 2 часов.

Данная встреча лидеров "нормандского формата" была шестой по счету с 2014 года, однако впервые по ее итогам лидеры четырех государств дают пресс-конференцию совместно.

Как сообщали Українські Новини, Нормандский саммит официально завершился.

Также Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным.

Также Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.

В то время, как СМИ сообщили о достигнутых договоренностях по транзиту газа, председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский и Президент России Владимир Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам по итогу двусторонних переговоров в Париже 9 декабря.