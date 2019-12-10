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10 декабря 2019, вторник, 03:02 54
Политика 2019-12-10T03:03:02+02:00
Українські Новини
В Офисе президента заявили, что нормандская встреча прошла успешно

В Офисе президента заявили, что нормандская встреча прошла успешно

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Юлия Мендель, Офис президента, Нормандская встреча

Переговоры в "нормандском формате" в Париже прошли успешно, украинская позиция была представлена очень сильно. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает Укринформ.

"Переговоры прошли очень успешно и те позиции, которые высказывал Президент Украины, они, действительно, получили место", - отметила Мендель.

Она также заверила, что "украинская позиция была представлена очень сильно".

По словам пресс-секретаря главы государства, совместный брифинг лидеров четырех стран является большим успехом.

Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) завершилась в Париже, главы государств впервые по итогам совместных саммитов вчетвером вышли на пресс-конференцию.

Ранее Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Однако Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.

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