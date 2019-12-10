Зеленский предложил Путину не тратить время на доказательства, что боевиков на Донбассе нет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по вопросу присутствия на Донбассе российских военных он предложил Владимиру Путину не тратить время на пустые доказательства и идти дальше в переговорном процессе. Об этом он заявил во время итогового брифинга после совместной пресс-конференции лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция), которая прошла вчера, 9 декабря, в Париже

"Мы начали с этого. В какой-то момент в разговоре пошло "я буду показывать фотографии и говорить - вы там есть, вы будете говорить - нас там нет, давайте не тратить на это время и идти вперед, вперед, вперед", - заявил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что договорится с Путиным будет сложно - но он чувствовал уступки.

Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) завершилась в Париже, главы государств впервые по итогам совместных саммитов вчетвером вышли на пресс-конференцию.

Ранее Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Однако Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.