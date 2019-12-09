После встречи Зеленского и Путина "нормандская четверка" проводит переговоры за "рабочим ужином"

Зеленский, Макрон, Путин и Меркель на встрече в "нормандском формате". Фото с сайта Президента Украины

Зеленский, Макрон, Путин и Меркель на встрече в "нормандском формате". Фото с сайта Президента Украины

Лидеры стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) после двусторонних переговоров Президента Владимира Зеленского и Президента РФ Владимира Путина продолжили встречу в четырехстороннем формате в рамках рабочего ужина.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина завершилась. Сейчас переговоры вновь вернулись в формат "четверки" в рамках рабочего ужина", - сказано в нем.

Перед четырехсторонним саммитом Зеленский и Путин отдельно встречались с Меркель и отдельно - с Макроном.

Переговоры в "нормандском формате" проходили около двух с половиной часов, после чего прервалась на двустороннюю встречу Зеленского и Путина, которая длилась более часа.

Пока никаких деталей о ходе и итогах "нормандского саммита" официально не сообщалось.

После рабочего ужина "нормандская четверка" должна дать пресс-конференцию для СМИ.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным.

Также Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.

