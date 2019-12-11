Мінфін відкрив українцям доступ до інтерактивної бюджетної системи країни

У той час як Україна скоротила державний борг більше ніж на мільярд доларів, Міністерство фінансів України запустило портал Open Budget з інтерактивною бюджетною системою країни у відкритому доступі, передає "Сегодня".

На порталі є дані про державний і місцевий бюджети, а також про внутрішній та зовнішній борги.

Згідно з розміщеним на порталі даними, за підсумками жовтня держбюджет України виконано за доходами на 72,2%, за видатками – на 73,5%.