Мінфін відкрив українцям доступ до інтерактивної бюджетної системи країни

У той час як Україна скоротила державний борг більше ніж на мільярд доларів, Міністерство фінансів України запустило портал Open Budget з інтерактивною бюджетною системою країни у відкритому доступі, передає "Сегодня". На порталі є дані про державний і місцевий бюджети, а також про внутрішній та зовнішній борги. Згідно з розміщеним на порталі даними, за підсумками жовтня держбюджет України виконано за доходами на 72,2%, за видатками – на 73,5%. Як повідомляли Українські Новини, голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав державний бюджет на 2020 рік. Тим часом у грудні Україні необхідно сплатити 1,7 млрд гривень за зовнішніми боргами і 13,58 млрд гривень за внутрішніми боргами. За внутрішніми боргами з 13,58 млрд гривень на обслуговування буде спрямоване 5,58 млрд гривень (5,55 млрд гривень – на обслуговування ОВДП). Міністерство фінансів у січні-жовтні залучило до державного бюджету 202,8 млрд гривень, 3,8 млрд доларів і 189 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Нагадаємо, 3 грудня Міністерство фінансів розмістило гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 3,4 млрд гривень і доларові на 53,9 млн доларів.