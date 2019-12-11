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11 грудня 2019, середа, 12:05 24
Економіка 2019-12-11T14:30:02+02:00
Українські Новини
Мінфін відкрив українцям доступ до інтерактивної бюджетної системи країни

Мінфін відкрив українцям доступ до інтерактивної бюджетної системи країни

Таня Войтюк
держборг, Мінфін, Бюджет України, Держбюджет
Міністерство фінансів України
Міністерство фінансів України

У той час як Україна скоротила державний борг більше ніж на мільярд доларів, Міністерство фінансів України запустило портал Open Budget з інтерактивною бюджетною системою країни у відкритому доступі, передає "Сегодня".

На порталі є дані про державний і місцевий бюджети, а також про внутрішній та зовнішній борги.

Згідно з розміщеним на порталі даними, за підсумками жовтня держбюджет України виконано за доходами на 72,2%, за видатками – на 73,5%.

Як повідомляли Українські Новини, голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав державний бюджет на 2020 рік.

Тим часом у грудні Україні необхідно сплатити 1,7 млрд гривень за зовнішніми боргами і 13,58 млрд гривень за внутрішніми боргами. За внутрішніми боргами з 13,58 млрд гривень на обслуговування буде спрямоване 5,58 млрд гривень (5,55 млрд гривень – на обслуговування ОВДП).

Міністерство фінансів у січні-жовтні залучило до державного бюджету 202,8 млрд гривень, 3,8 млрд доларів і 189 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Нагадаємо, 3 грудня Міністерство фінансів розмістило гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 3,4 млрд гривень і доларові на 53,9 млн доларів.

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