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26 ноября 2019, вторник, 13:24 86
Экономика 2019-11-26T14:00:02+02:00
Українські Новини
Госдолг в октябре сократился на 1,4%

Госдолг в октябре сократился на 1,4%

Госдолг, Сокращение госдолга
Госдолг Украины. Фото: 24 Канал
Госдолг Украины. Фото: 24 Канал

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в октябре сократился на 1,36% или на 1,13 млрд долларов до 81,83 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец октября 2019 года составил 2 045,44 млрд гривен или 81,83 млрд долларов против 1 997,75 млрд гривен, или 82,95 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 октября составил 1 794,99 млрд гривен (71,81 млрд долларов) против 1 758,01 млрд гривен (73 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился с 38,68 млрд долларов до 39,08 млрд долларов.

Прямой внутренний долг уменьшился с 826,81 млрд гривен до 818,18 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте уменьшился с 34,33 млрд долларов до 32,73 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 октября составил 250,45 млрд гривен, или 10,02 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины по итогам 2018 года вырос на 2,6%, или на 2,02 млрд долларов до 78,32 млрд долларов. Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос в долларовом эквиваленте на 7,5%, или на 5,33 млрд долларов до 76,31 млрд долларов.

Украине до конца года надо выплатить $3,3 млрд по госдолгу.

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