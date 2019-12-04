Минфин разместил ОВГЗ на 4,7 млрд гривен

Министерство финансов 3 декабря разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 3,4 млрд гривен и долларовые на 53,9 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Минфин разместил ОВГЗ со сроком обращения 77 дней на 55,354 млн гривен под 13,06% годовых, 1 267 дней – на 3 308,927 млн гривен под 12,38% годовых.

Номинированные в долларах ОВГЗ Минфин разместил со сроком обращения 435 дней на 18,829 млн долларов под 3,88% годовых и 743 дня – на 35,060 млн долларов под 4,08% годовых.

Всего в госбюджет привлечено 4 655,348 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Минфин в 2018 году привлек в государственный бюджет 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

В ноябре население купило валюты на 58,4 млн долларов больше, чем продало.

Украине в декабре 2019 года необходимо выплатить 1,7 млрд гривен по внешним долгам и 13,58 млрд гривен по внутренним долгам.