Госбюджет-2020 подписан: Разумков заверил, что сроки не просрочили

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал государственный бюджет на 2020 год.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №2000 на сайте Рады, передают Українськi Новини.

Доходы госбюджета-2020 ко второму чтению Кабмин предложил установить на уровне 1 093,669 млрд гривен, расходы – 1 180,099 млрд гривен.

Дефицит госбюджета-2020 составит 2,09% ВВП, или 94,275 млрд гривен (в первом чтении дефицит госбюджета предлагался на уровне 95,131 млрд гривен).

Субвенция из госбюджета местным бюджетам на реализацию программы по обеспечению школ необходимым оборудованием составит 3,5 млрд гривен, на улучшение соцзащиты отдельных категорий населения – 3,8 млрд гривен.

Предельный размер госдолга в гривневом эквиваленте составит 2 045,1 млрд гривен и 45,3% прогнозируемого ВВП.

Объем платежей по погашению госдолга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 млрд гривен, в том числе погашение внешнего долга – 120,3 млрд гривен, внутреннего – 161,9 млрд гривен.

Платежи на обслуживание госдолга в 2020 запланированы на уровне 141,5 млрд гривен.

Основой для расчета показателей проекта государственного бюджета на 2020 год был избран сценарий макроэкономического прогноза №1, который предусматривает рост реального ВВП на 3,7%, рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) - 5,5%, средняя зарплата - 12 497 гривен.

В то же время Кабинет Министров утвердил среднегодовой курс гривны на уровне 27 UAH/USD на 2020 год.

(Новость дополнена комментарием Разумкова)

Разумков отметил журналистам, что тот факт, что он подписал документ 2 декабря, не является несоблюдением законных сроков.

"Не просрочили сроки. Обрабатывали наши управления для того, чтобы выйти на качественный документ. Это техническая работа. Плюс, это связанно с тем, что я был в командировке. Я думаю, что на бюджет это точно негативно не повлияет", - сказал спикер.

Согласно регламенту, профильный комитет должен в течение 10 дней после принятия в целом подготовить документ, а председатель Рады имеет до 5 дней на его подписание.

Политик отметил раннее принятие закона в сравнении с предыдущими годами.

Как сообщали Українські Новини, 14 ноября Верховная Рада приняла проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" во втором чтении и в целом. На расходы Рады в следующем году заложили два миллиарда гривен.

В Госбюджете сохранено приоритеты, которые закладывались изначально: оборона и безопасность, социальная защита, здравоохранение, образование, развитие инфраструктуры.