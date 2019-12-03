подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.1 26.65
˟
03 декабря 2019, вторник, 12:24 532
Финансы 2019-12-03T12:26:34+02:00
Українські Новини
Стало известно, сколько Украина выплатит по госдолгу в декабре

Стало известно, сколько Украина выплатит по госдолгу в декабре

Минфин, Госдолг, Внешний долг, выплата по госдолгу

Украине в декабре 2019 года необходимо выплатить 1,7 млрд гривен по внешним долгам и 13,58 млрд гривен по внутренним долгам.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передают Українські Новини.

По внутренним долгам из 13,58 млрд гривен на обслуживание будет направлено 5,58 млрд гривен (5,55 млрд гривен – на обслуживание ОВГЗ).

На погашение планируется направить 8 млрд гривен, из которых 7,96 млрд гривен – на погашение ОВГЗ (3,98 млрд гривен – валютных ОВГЗ).

На погашение внешних долгов из 1,7 млрд гривен планируется направить 1,05 млрд, а на обслуживание – 0,65 млрд гривен.

Ранее Минфин обнародовал информацию, что в 2020 году Украине необходимо выплатить по внешним долгам 181,09 млрд гривен, по внутренним - 217,08 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в конце ноября премьер-министр Алексей Гончарук поручил ряду государственных предприятий немедленно выплатить часть прибыли и дивиденды в государственный бюджет.

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в октябре сократился на 1,36% или на 1,13 млрд долларов до 81,83 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Министерство финансов в январе-октябре привлекло в государственный бюджет 202,8 млрд гривен, 3,8 млрд долларов и 189 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Больше новостей о: Минфин Госдолг Внешний долг выплата по госдолгу

Архив
Новости
Правоохранители задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании отделения полиции во Львове 13:26
Дмитрий Кулеба напомнил депутатам о необходимости согласования энергетических законопроектов с Еврокомиссией 13:21 Документ
В Винницкой области кот сел на голову ребенку в коляске и задушил его 13:15
СБУ объявила в розыск Цемаха 13:15
Для переписи населения хотят использовать данные мобильных операторов 12:53
больше новостей
Потрясение для экономики: финансист объяснил ситуацию на валютном рынке 05:50
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Главу "Укравтодора" могут лишить депутатского мандата 08:38
Поезд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрии показали, как будут выглядеть вагоны ночных поездов нового поколения 23:28
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий после повышения 06:30 Инфографика
больше новостей
Госбюджет 2020 сохранил объемы финансирования Украинского культурного фонда в 700 млн гривен 13:15 Исправлено
Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Соболеву: в машине погиб его сын, - СМИ 19:20
Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году 19:02
Поезд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрии показали, как будут выглядеть вагоны ночных поездов нового поколения 23:28
Соболеву, автомобиль которого обстреляли в центре Киева, угрожал скандальный судья, - СМИ 09:49
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok