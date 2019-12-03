Стало известно, сколько Украина выплатит по госдолгу в декабре

Украине в декабре 2019 года необходимо выплатить 1,7 млрд гривен по внешним долгам и 13,58 млрд гривен по внутренним долгам.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передают Українські Новини.

По внутренним долгам из 13,58 млрд гривен на обслуживание будет направлено 5,58 млрд гривен (5,55 млрд гривен – на обслуживание ОВГЗ).

На погашение планируется направить 8 млрд гривен, из которых 7,96 млрд гривен – на погашение ОВГЗ (3,98 млрд гривен – валютных ОВГЗ).

На погашение внешних долгов из 1,7 млрд гривен планируется направить 1,05 млрд, а на обслуживание – 0,65 млрд гривен.

Ранее Минфин обнародовал информацию, что в 2020 году Украине необходимо выплатить по внешним долгам 181,09 млрд гривен, по внутренним - 217,08 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в конце ноября премьер-министр Алексей Гончарук поручил ряду государственных предприятий немедленно выплатить часть прибыли и дивиденды в государственный бюджет.

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в октябре сократился на 1,36% или на 1,13 млрд долларов до 81,83 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Министерство финансов в январе-октябре привлекло в государственный бюджет 202,8 млрд гривен, 3,8 млрд долларов и 189 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).