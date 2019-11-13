Минфин продолжает наращивать госдолг

Министерство финансов в январе-октябре привлекло в государственный бюджет 202,8 млрд гривен, 3,8 млрд долларов и 189 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

В январе-октябре Минфин разместил ОВГЗ на 202,782 млрд гривен, что на 315,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ОВГЗ в иностранной валюте размещены на 3 767 млн долларов (+31,4% по сравнению с 10 месяцами 2018 года) и 189 млн евро.

Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне составила 17,5% годовых, в долларах – 6,2% годовых и в евро – 4,6% годовых.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Минфин привлек в госбюджет 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения ОВГЗ.

В октябре население предпочитало хранить деньги в валюте.

В октябре банки выдавали преимущественно валютные кредиты.