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10 грудня 2019, вівторок, 01:05 8
Політика 2019-12-10T01:22:07+02:00
Українські Новини
Зеленський підкреслив неможливість федералізації України

Зеленський підкреслив неможливість федералізації України

Надежда Комендантова
Володимир Зеленский, Федералізація
Зеленський, підсумки нормандської зустрічі. Скріншот трансляції
Зеленський, підсумки нормандської зустрічі. Скріншот трансляції

Президент Володимир Зеленський не має наміру погоджуватися на федералізацію України в рамках переговорів лідерів країн "Нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

Про це він повідомив в ході підсумкової прес-конференції у Франції, передають Українські Новини.

В ході виступу Президент озвучив основні принципи, на які він ніколи не погодиться в ході переговорів.

"Неможливість федералізації, Україна - унітарна країна. Це незмінна стаття конституції", - підкреслив Зеленський.

Він також скасував неприпустимість і неможливість кого-небудь впливати на вектор руху України і її розвитку.

"Україна незалежна, демократична держава. Також неможливість компромісів щодо врегулювання ситуації на Сході, плюс поступки Україною території в кордонах. Для кожного українця і Донбас і Крим – це Україна", - підсумував Президент.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) завершилася в Парижі, глави держав вперше за підсумками спільних самітів вчотирьох вийшли на прес-конференцію.

Раніше Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним. Однак Путін і Зеленський не зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренко і міністрів енергетики.

Зеленський і Путін не домовилися про кордон не досягли домовленостей щодо газових питань.

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