Зеленський підкреслив неможливість федералізації України

Президент Володимир Зеленський не має наміру погоджуватися на федералізацію України в рамках переговорів лідерів країн "Нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

Про це він повідомив в ході підсумкової прес-конференції у Франції, передають Українські Новини.

В ході виступу Президент озвучив основні принципи, на які він ніколи не погодиться в ході переговорів.

"Неможливість федералізації, Україна - унітарна країна. Це незмінна стаття конституції", - підкреслив Зеленський.

Він також скасував неприпустимість і неможливість кого-небудь впливати на вектор руху України і її розвитку.

"Україна незалежна, демократична держава. Також неможливість компромісів щодо врегулювання ситуації на Сході, плюс поступки Україною території в кордонах. Для кожного українця і Донбас і Крим – це Україна", - підсумував Президент.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) завершилася в Парижі, глави держав вперше за підсумками спільних самітів вчотирьох вийшли на прес-конференцію.

Раніше Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним. Однак Путін і Зеленський не зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренко і міністрів енергетики.

Зеленський і Путін не домовилися про кордон не досягли домовленостей щодо газових питань.