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09 декабря 2019, понедельник, 23:34 354
Политика 2019-12-09T23:34:46+02:00
Українські Новини
Зеленский и Путин не договорились о границе, - источники

Зеленский и Путин не договорились о границе, - источники

Надежда Комендантова
Переговоры по Донбассу, нормандская четверка, Нормандская встреча, Владимир Зеленский, Владимир Путин

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин в рамках двухсторонней встрече на "нормандском саммите" говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли.

Об этом сообщил источник издания "Украинской правды" в украинской делегации

"Относительно границы зашли в штыки и не договорились", - сказал он.

По словам собеседника издания, Путин настаивал на том, что на неподконтрольных территориях должны сначала пройти выборы, а уже потом Украина получит возможность контролировать границу.

Владимир Зеленский не согласился с таким предложением.

Собеседник отметил, что сейчас идет ужин, и разговор за ним продолжается.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".

Также Зеленский допускал обсуждение в "нормандском формате" транзита газа, но без привязки к Донбассу. 

Тем временем, после встречи Зеленского и Путина "нормандская четверка" проводит переговоры за "рабочим ужином".

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