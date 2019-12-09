Зеленский и Путин не договорились о границе, - источники

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин в рамках двухсторонней встрече на "нормандском саммите" говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли.

Об этом сообщил источник издания "Украинской правды" в украинской делегации

"Относительно границы зашли в штыки и не договорились", - сказал он.

По словам собеседника издания, Путин настаивал на том, что на неподконтрольных территориях должны сначала пройти выборы, а уже потом Украина получит возможность контролировать границу.

Владимир Зеленский не согласился с таким предложением.

Собеседник отметил, что сейчас идет ужин, и разговор за ним продолжается.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".

Также Зеленский допускал обсуждение в "нормандском формате" транзита газа, но без привязки к Донбассу.

Тем временем, после встречи Зеленского и Путина "нормандская четверка" проводит переговоры за "рабочим ужином".