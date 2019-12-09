Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Росиии Владимир Путин встречаются не наедине после встречи "Нормандской четверки". Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны", передает "Страна".

В их переговорах принимают участие министры энергетики двух стран, глава "Газпрома" Алексей Миллер и представитель НАКа Юрий Витренко. То есть, президенты Путин и Зеленкий сейчас разговаривают о газе.

Как сообщали Українські Новини, в Париже начались переговоры Зеленского с Путиным.

Кроме того, Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников.

А Путин приехал в Елисейский дворец с кортежем из десятков автомобилей и пожарными.

Перед началом саммита "Нормандской четверки" президент России Владимир Путин показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что нужно повернуться к прессе.