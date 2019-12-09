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  • Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики
09 декабря 2019, понедельник, 22:15 1415
Политика 2019-12-09T22:15:40+02:00
Українські Новини
Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики

Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Владимир Зеленский, Владимир Путин, Встреча, Нормандская встреча
Зеленский и Путин. Коллаж
Зеленский и Путин. Коллаж

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Росиии Владимир Путин встречаются не наедине после встречи "Нормандской четверки". Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны", передает "Страна".

В их переговорах принимают участие министры энергетики двух стран, глава "Газпрома" Алексей Миллер и представитель НАКа Юрий Витренко. То есть, президенты Путин и Зеленкий сейчас разговаривают о газе. 

Как сообщали Українські Новини, в Париже начались переговоры Зеленского с Путиным

Кроме того, Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников.

А Путин приехал в Елисейский дворец с кортежем из десятков автомобилей и пожарными.

Перед началом саммита "Нормандской четверки" президент России Владимир Путин показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что нужно повернуться к прессе.

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