Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Росиии Владимир Путин встречаются не наедине после встречи "Нормандской четверки". Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны", передает "Страна". В их переговорах принимают участие министры энергетики двух стран, глава "Газпрома" Алексей Миллер и представитель НАКа Юрий Витренко. То есть, президенты Путин и Зеленкий сейчас разговаривают о газе. Как сообщали Українські Новини, в Париже начались переговоры Зеленского с Путиным. Кроме того, Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников. А Путин приехал в Елисейский дворец с кортежем из десятков автомобилей и пожарными. Перед началом саммита "Нормандской четверки" президент России Владимир Путин показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что нужно повернуться к прессе.