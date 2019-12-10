На "нормандській зустрічі" домовилися провести обмін полоненими до Нового року, - джерело

На зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в Парижі президенти України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін попередньо домовилися провести наступний обмін полонених до 31 грудня 2019 року.

Про це повідомило джерело в українській делегації, передає "Громадське".

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним.

Путін і Зеленський не зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренка і міністрів енергетики.

Тим часом, після зустрічі Зеленського і Путіна "нормандська четвірка" проводить переговори за "робочою вечерею".

Зеленський і Путін в рамках двосторонньої зустрічі на "нормандському саміті" говорили про вибори на Донбасі та відновленні українського контролю над кордоном, але якихось домовленостей не досягли.

Тим часом, Україна і РФ погоджують масштабний обмін "всіх на всіх".