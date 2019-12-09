Кияни поділилися очікуваннями від зустрічі в "нормандському форматі"

Всі, хто погоджувався поговорити з журналістами, знали про майбутній захід. Люди не приховували того, що їх активно цікавить ця тема і вони будуть стежити за ходом зустрічі, пише "Інформатор".

Основна маса респондентів стверджувала, що не чекають нічого хорошого від цієї зустрічі. Також люди активно висловлювали свою позицію і стверджували, що проти мирного вирішення конфлікту, проти особливого статусу Донбасу та інших нововведень. Деякі припускають, що конфлікт буде заморожений, а хтось просто хоче миру, щоб не гинули люди і територіальні України була збережена.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський і Путін вийдуть до преси після нормандської зустрічі.

Зеленський провів зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Також повідомлялося, що Зеленський прилетів на зустріч "нормандської четвірки" в компанії високопоставлених українських чиновників.