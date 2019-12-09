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09 грудня 2019, понеділок, 19:29 22
Суспільство 2019-12-09T20:04:11+02:00
Українські Новини
Кияни поділилися очікуваннями від зустрічі в "нормандському форматі"

Кияни поділилися очікуваннями від зустрічі в "нормандському форматі"

Ярина Вацяк
кияни, соцопитування, Нормандська четвірка, Нормандська зустріч, нормандський формат

В той час, як вся Україна стежить за зустріччю лідерів країн "нормандському форматі" (Україна, Росія, Франція і Німеччина), яка почалася в Єлисейському палаці в Парижі (Франція), жителі Києва розповіли, чого вони очікують від результатів "нормандської зустрічі".

Всі, хто погоджувався поговорити з журналістами, знали про майбутній захід. Люди не приховували того, що їх активно цікавить ця тема і вони будуть стежити за ходом зустрічі, пише "Інформатор".

Основна маса респондентів стверджувала, що не чекають нічого хорошого від цієї зустрічі. Також люди активно висловлювали свою позицію і стверджували, що проти мирного вирішення конфлікту, проти особливого статусу Донбасу та інших нововведень. Деякі припускають, що конфлікт буде заморожений, а хтось просто хоче миру, щоб не гинули люди і територіальні України була збережена.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський і Путін вийдуть до преси після нормандської зустрічі.

Зеленський провів зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Також повідомлялося, що Зеленський прилетів на зустріч "нормандської четвірки" в компанії високопоставлених українських чиновників.

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