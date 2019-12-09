Зеленский проводит встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский проводит двустороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в Париже. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Идет двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского и канцлера Ангелы Меркель в рамках нормандского саммита в Париже", - говорится в сообщении офиса президента.

Триває двостороння зустріч Президента @ZelenskyyUa 🇺🇦 та канцлера Ангели Меркель 🇩🇪 у рамках Нормандського саміту в Парижі. — Офіс Президента (@APUkraine) December 9, 2019

Как сообщали Українські Новини, встреча происходит перед "нормандским саммитом", где лидеры Германии, Франции, Украины и России обсудят ситуацию на Донбассе. До этого украинский президент Зеленский уже пообщался с французским лидером Эмануэлем Макроном.

Также сообщалось, что Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников.



Тем времнем в Париже образовались рекордные пробки из-за забастовки.