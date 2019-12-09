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09 декабря 2019, понедельник, 17:47 189
Политика мира 2019-12-09T17:47:38+02:00
Українські Новини
Зеленский проводит встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель

Зеленский проводит встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Встреча, Нормандская встреча
Зеленский и Меркель. Фото: ОПУ
Зеленский и Меркель. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский проводит двустороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в Париже. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Идет двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского и канцлера Ангелы Меркель в рамках нормандского саммита в Париже", - говорится в сообщении офиса президента.

Как сообщали Українські Новини, встреча происходит перед "нормандским саммитом", где лидеры Германии, Франции, Украины и России обсудят ситуацию на Донбассе. До этого украинский президент Зеленский уже пообщался с французским лидером Эмануэлем Макроном.

Также сообщалось, что Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников.


Тем времнем в Париже образовались рекордные пробки из-за забастовки

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