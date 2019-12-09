Зеленский и Путин выйдут к прессе после нормандской встречи

Во Франции рассказала об изменении графика участников "нормандского саммита" и признала, что завершить все встречи в запланированное время не удастся. Об этом сообщает "Европейская правда".

В ближайшее время должна начаться встреча четырех лидеров. В Елисейском дворце показали прессе комнату, где они будут встречаться - это будет зал Мюрата. В зале идет подготовка к приему глав государств. Сотрудники разливают воду в бокалы для участников саммита. В центре стоит круглый стол и четыре стула.

После этой общей встречи должны продолжиться двусторонние переговоры.

По планам, которые согласовывались в выходные, совместная пресс-конференция четырех лидеров должна была начаться в 18:45 по местному времени. В конце концов лидеры решили не выходить к прессе, пока не завершится последняя двусторонняя встреча - между Зеленским и Путиным.

Далее лидеры встретятся вновь, в формате рабочего ужина и обсудят договоренности.

Сейчас ожидается, что итоговая пресс-конференция начнется после ужина, в 21:00 по Парижу (22:00 по киевскому времени).

Зеленский провел встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Встреча происходит перед "нормандским саммитом", где лидеры Германии, Франции, Украины и России обсудят ситуацию на Донбассе. До этого украинский президент Зеленский уже пообщался с французским лидером Эмануэлем Макроном.