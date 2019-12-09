Зустріч "нормандської четвірки" почалася

Розпочалася зустріч лідерів країн "нормандському форматі" (Україна, Росія, Франція і Німеччина).

Про це свідчить відеотрансляція "Громадського ТБ", передають Українські Новини.

На зустріч прибули Президент України Володимир Зеленський, Президент Росії Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і Президент Франції Еммануель Макрон.

За результатами зазначених переговорів відбудеться прес-конференція.

Перед зустріччю в "нормандському форматі" Зеленський провів двосторонні переговори з Меркель і Макроном.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський прилетів на зустріч "нормандської четвірки" в компанії високопоставлених українських чиновників.

А Путін приїхав в Єлисейський палац з кортежем з десятків автомобілів і пожежними.

Також раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський везе Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостям".

Тим часом в Україні та світі стежать першою за три роки зустріччю "нормандської четвірки". Так, за даними сервісу Google Trends, за останній тиждень перед самітом найчастіше цікавилися зустріччю у Львівській і Донецькій області. Різниця тільки в мовах запитів.