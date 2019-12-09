підписатися на розсилку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
09 грудня 2019, понеділок, 16:05 16 Інфографіка
Фінанси 2019-12-09T16:19:22+02:00
Українські Новини
Гривня знову підскочила: офіційний курс валют на завтра

Гривня знову підскочила: офіційний курс валют на завтра

Ярина Вацяк
Курс валют, Курс НБУ, курс гривні, курс долара, Офіційний курс, прогноз курсу валют, курс валют на завтра

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 грудня, на 3,63 коп. до 23,6885 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 9 грудня, на 15,22 коп. до 23,7248 UAH/USD.

Пік падіння гривні в 2019 році був зафіксований 12 січня, тоді, згідно з динамікою курсу валют долар подорожчав до 28,2701 UAH/USD. Після чого гривня почала впевнено зростати і до кінця року долара вже впав в ціні на 4 гривні 59 копійок.

Динаміка курсу гривні за 2019 рік. Інфографіка: НБУДинаміка курсу гривні за 2019 рік. Інфографіка: НБУ

Як повідомляли Українські Новини, гривня встановила черговий рекорд 5 грудня.

В понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився станом на 9:30 порівняно з 6 грудня на 4,00 коп. до 23,8900 UAH/USD, курс купівлі знизився на 10,54% до 23,5389 UAH/USD.

Крім того, міністр Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік. За прогнозом середній курс долара в році очікується на рівні 27 гривень, а за найоптимістичнішого сценарію - 24 гривні за долар.

Більше новин про: Курс валют Курс НБУ курс гривні курс долара Офіційний курс прогноз курсу валют курс валют на завтра

Архів
Новини
Гривня на міжбанку знизилася до 23,72 UAH/USD 16:52
З 1 січня по 9 грудня "Ніка-Тера" переробила 8 млн тонн вантажів 16:42
Зеленський приїхав до Єлисейського палацу на "Рено": пряма трансляція 16:35
Поліція надягли електронний браслет на Альперіна 16:22
У Парижі перед Єлисейським палацом розірвали російський прапор 16:16
більше новин
Затримання провокатора на Майдані. Фото: Цензор.немає
Фото дня: на Майдані затримали чоловіка, який кинув яйця в Порошенка 22:27
Зеленський оголосив в Україні траур за загиблими в Одесі 23:14
У Києві триває мітинг: у поліції відзвітували про порушення 22:08
Він знайшов багато хорошої інформації: Трамп розповів про візит Джуліані в Україну 21:34
Віче
Незважаючи на загальнонаціональну жалобу, на Майдані зібрався мітинг "Ні капітуляції" 13:35
більше новин
У Конгресі США назвали юридичне обґрунтування для імпічменту Трампа 08:51
Смертельна аварія на Володимирському узвозі. Фото: Інформатор
Вночі в Києві Audi влетіло на зустрічці в Skoda: загинула одна людина, ще четверо госпіталізовані 08:25
Україна і МВФ домовилися про нову програму співпраці 10:06
Віче
Незважаючи на загальнонаціональну жалобу, на Майдані зібрався мітинг "Ні капітуляції" 13:35
Дозаправка у повітрі. Фото: Facebook/ВСУ
Вперше за 20 років ЗСУ вдалося дозаправити винищувач в повітрі 17:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok