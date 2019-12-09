Гривня знову підскочила: офіційний курс валют на завтра

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 грудня, на 3,63 коп. до 23,6885 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 9 грудня, на 15,22 коп. до 23,7248 UAH/USD.

Пік падіння гривні в 2019 році був зафіксований 12 січня, тоді, згідно з динамікою курсу валют долар подорожчав до 28,2701 UAH/USD. Після чого гривня почала впевнено зростати і до кінця року долара вже впав в ціні на 4 гривні 59 копійок.

Динаміка курсу гривні за 2019 рік. Інфографіка: НБУ

Як повідомляли Українські Новини, гривня встановила черговий рекорд 5 грудня.

В понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився станом на 9:30 порівняно з 6 грудня на 4,00 коп. до 23,8900 UAH/USD, курс купівлі знизився на 10,54% до 23,5389 UAH/USD.

Крім того, міністр Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік. За прогнозом середній курс долара в році очікується на рівні 27 гривень, а за найоптимістичнішого сценарію - 24 гривні за долар.