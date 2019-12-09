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09 грудня 2019, понеділок, 15:40 34
Суспільство 2019-12-09T17:00:02+02:00
Українські Новини
Активістки Femen оголилися перед Єлисейським палацом і намагалися прорватися на нормандську зустріч

Активістки Femen оголилися перед Єлисейським палацом і намагалися прорватися на нормандську зустріч

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Femen, Оголення, Нормандська зустріч

Кілька активісток Femen оголилися перед Єлисейським Палацом, де незабаром має розпочатися саміт у "нормандському форматі". Про це повідомляє Telegram-канал Pavlovsky News.

"Тільки що Фемен роздяглися і кричали Stop Putin War прямо під Єлисейським Палацом", - йдеться в повідомленні.

При цьому додається відповідне відео.

 

На кадрах видно, що принаймні дві учасниці руху оголилися вище пояса. Одну з них правоохоронці повалили на землю. Під час затримання жінка повторювала Stop Putin War. Як повідомляє "Європейська правда", активістки Femen намагалися прорватися до Єлисейського палацу. Вони перестрибнули через паркан, але були затримані жандармами. На жінках також були намальовані прапори України, Грузії та Сирії.

Після інциденту пропуск до вулиці біля палацу обмежили тільки для журналістів.

Тим часом, Президент України Володимир Зеленський везе Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостями".

Раніше Зеленський підтвердив проведення двосторонньої зустрічі з Путіним в Парижі, яка відбудеться після переговорів "четвірки".

Зеленський допускав обговорення в "нормандському форматі" транзиту газу, але без прив'язки до Донбасу.

Папа Римський помолився за результати зустрічі "нормандської четвірки".

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