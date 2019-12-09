Активістки Femen оголилися перед Єлисейським палацом і намагалися прорватися на нормандську зустріч

Кілька активісток Femen оголилися перед Єлисейським Палацом, де незабаром має розпочатися саміт у "нормандському форматі". Про це повідомляє Telegram-канал Pavlovsky News.

"Тільки що Фемен роздяглися і кричали Stop Putin War прямо під Єлисейським Палацом", - йдеться в повідомленні.

При цьому додається відповідне відео.

На кадрах видно, що принаймні дві учасниці руху оголилися вище пояса. Одну з них правоохоронці повалили на землю. Під час затримання жінка повторювала Stop Putin War. Як повідомляє "Європейська правда", активістки Femen намагалися прорватися до Єлисейського палацу. Вони перестрибнули через паркан, але були затримані жандармами. На жінках також були намальовані прапори України, Грузії та Сирії.

Після інциденту пропуск до вулиці біля палацу обмежили тільки для журналістів.

Тим часом, Президент України Володимир Зеленський везе Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостями".

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