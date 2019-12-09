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09 грудня 2019, понеділок, 11:00 22
Фінанси 2019-12-09T11:16:11+02:00
Українські Новини
Продаж рубля впав у київських обмінниках

Продаж рубля впав у київських обмінниках

Надежда Комендантова
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У понеділок, 9 грудня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в п'ятницю, 6 грудня, залишився без змін 3,39 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Також курс продажу рубля до гривні впав на 4 копійки і склав 3,83 гривень за 10 рублів.

Курс рубля 6 грудня в обмінниках Києва:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,39 3,83
Максимальний 3,69 5,00
Мінімальний 2,30 3,68

Як повідомляли Українські Новини, на початку тижня долар і євро рекордно обвалилися в обмінниках, а Нацбанк зміцнив гривню перед вихідними ще на 15,41 коп.

Офіційний курс гривні, що встановлюється Національним банком на 6-8 грудня, підвищився на 5,33 коп. до 23,8770 UAH/USD, встановивши черговий рекорд падіння долара в 2019.

Крім того, міністр Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік. За прогнозом середній курс долара в році очікується на рівні 27 гривень, а при найоптимістичнішому сценарії - 24 гривні за долар.

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