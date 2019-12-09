Продаж рубля впав у київських обмінниках

У понеділок, 9 грудня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в п'ятницю, 6 грудня, залишився без змін 3,39 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Також курс продажу рубля до гривні впав на 4 копійки і склав 3,83 гривень за 10 рублів.

Курс рубля 6 грудня в обмінниках Києва:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,39 3,83 Максимальний 3,69 5,00 Мінімальний 2,30 3,68

Як повідомляли Українські Новини, на початку тижня долар і євро рекордно обвалилися в обмінниках, а Нацбанк зміцнив гривню перед вихідними ще на 15,41 коп.

Офіційний курс гривні, що встановлюється Національним банком на 6-8 грудня, підвищився на 5,33 коп. до 23,8770 UAH/USD, встановивши черговий рекорд падіння долара в 2019.

Крім того, міністр Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік. За прогнозом середній курс долара в році очікується на рівні 27 гривень, а при найоптимістичнішому сценарії - 24 гривні за долар.