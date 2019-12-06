Перед выходными курс рубля взлетел в киевских обменниках

В пятницу, 6 декабря, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 5 декабря, вырос на 4 копейки до 3,39 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Также курс продажи рубля к гривне повысился на 1 копейку и составил 3,87 гривен за 10 рублей.

Курс рубля 6 декабря в обменниках Киева:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,39 3,87 Максимальный 3,69 5,00 Минимальный 2,30 3,68

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро рекордно обвалились перед выходными.

Официальный курс гривны, устанавливаемый Национальным банком на 6-8 декабря, повысился на 5,33 коп. до 23,8770 UAH/USD, установив очередной рекорд падения доллара в 2019.

Кроме того, министр Милованов дал прогноз курса валют на следующий год. По прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.