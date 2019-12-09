Нормандський саміт: Bloomberg розповів про ризики Зеленського

В ЄС побоюються, що президент України Володимир Зеленський у ході нормандської зустрічі не може реалізувати своє бажання припинити війну на Донбасі.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на двох офіційних осіб, знайомих з процесом підготовки переговорів нормандської четвірки в Парижі, які повинні пройти 9 грудня, передає РБК-Україна.

Як зазначає Bloomberg, рейтинг Зеленського падає через економічні реформи в країні та його контакти з олігархом Ігорем Коломойським, тому можливість припинення війни на Донбасі може не реалізуватися.

Видання повідомляє, що на переговорах президент Франції Еммануель Макрон і канцлер ФРН Ангела Меркель зустрінуть Зеленського єдиною позицією.

Як повідомляли Українські Новини, увечері 8 грудня близько 15 тисяч людей провели віче "Червоні лінії" для Зеленського" на Майдані Незалежності в Києві, яке проходило одночасно з львівським мітингом проти капітуляції напередодні зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (лідерів України, Росії, Франції і Німеччини).

Президент України Володимир Зеленський везе Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостями". Раніше Зеленський підтвердив проведення двосторонньої зустрічі з Путіним в Парижі.