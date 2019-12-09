Сьогодні відбудеться зустріч "нормандської четвірки"

Сьогодні, 9 грудня в Парижі запланована зустріч лідерів країн "нормандському форматі" (лідерів Росії, України, Франції, Німеччини).

Зустріч в нормандському форматі на рівні лідерів держав відбудеться вперше після трирічної перерви.

Основною метою саміту має стати затвердження нової послідовності імплементації мінських угод, в т. ч. закріплення особливого статусу ОРДЛО, згідно з "формулою Штайнмаєра", обговорення обміну полоненими між Києвом і окупованій частиною Донбасу.

В рамках нормандських переговорів може відбутися особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Як повідомляли Українські Новини, близько 15 тисяч людей провели віче "Червоні лінії" для Зеленського" на Майдані Незалежності в Києві, яке проходило одночасно з львівським мітингом проти капітуляції напередодні зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (лідерів України, Росії, Франції і Німеччини).

Президент України Володимир Зеленський везе Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостями". Раніше Зеленський підтвердив проведення двосторонньої зустрічі з Путіним в Парижі.