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06 грудня 2019, пʼятниця, 21:32 7
Президент 2019-12-06T22:05:52+02:00
Українські Новини
Зеленський підтвердив проведення двосторонньої зустрічі з Путіним в Парижі

Зеленський підтвердив проведення двосторонньої зустрічі з Путіним в Парижі

Ярина Вацяк
Савік Шустер, нормандський формат, Володимир Зеленський, Путін

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в рамках зустрічі лідерів "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) у Парижі 9 грудня відбудеться двостороння зустріч з Президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передають Українські Новини.

"Так", - відповів він на питання про те, чи планується його двостороння зустріч з Путіним.

Зеленський додав, що в рамках саміту 9 грудня заплановані двосторонні зустрічі між усіма учасниками "нормандського формату".

Як повідомляли Українські Новини, раніше прес-секретар Президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Зеленський і Путін можуть обговорити 9 грудня в Парижі питання транзиту російського газу через територію України. Зеленський і Макрон скоординували позиції перед зустріччю в "нормандському форматі". 28 листопада Зеленський також обговорив з Меркель "нормандську зустріч".

Раніше Зеленський допускав обговорення в "нормандському форматі" транзиту газу, але без прив'язки до Донбасу.

Тим часом Зеленський перед зустріччю в "нормандському форматі" вирішив провести засідання РНБО.

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