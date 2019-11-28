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28 ноября 2019, четверг, 17:42 222
Президент 2019-11-28T17:45:47+02:00
Українські Новини
Зеленский обсудил с Меркель "нормандскую встречу"

Зеленский обсудил с Меркель "нормандскую встречу"

Ангела Меркель, Нормандская встреча, Владимир Зеленский, нормандский формат
Меркель и Зеленский. Фото: 112 Украина
Меркель и Зеленский. Фото: 112 Украина

Президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку ко встрече лидеров "нормандского формата" (лидеров Украины, России, Германии, Франции).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в "нормандском формате" 9 декабря этого года", - говорится в сообщении.

В то же время посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем микроблоге Twitter отметил, что это уже 7 разговор лидеров Украины и Германии за последние несколько месяцев.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель встречу лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) и транзит российского газа через Украину.

Также 19 октября Меркель поговорила с Путиным о "нормандской встрече"

Тем временем Президент Владимир Зеленский и Президент России Владимир Путин могут провести личную встречу в Париже перед встречей "нормандской четверки".

Больше новостей о: Ангела Меркель Нормандская встреча Владимир Зеленский нормандский формат

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