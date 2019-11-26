Зеленский и Путин могут встретиться лично в Париже

Президент Владимир Зеленский и Президент России Владимир Путин могут провести личную встречу в Париже.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники, передают Українськi Новини.

Источник во Франции сообщает, что Президенты могут встретиться в Париже 9 декабря перед встречей "нормандской четверки" (лидеров Украины, России, Германии, Франции).

Кроме того, отмечается, что Зеленский может получить приглашение поучаствовать в торжестве по случаю 75-летия окончания Второй Мировой войны в Москве.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский в ходе телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным 25 ноября не обсуждал темы встречи "нормандской четверки" (лидеров Украины, России, Германии, Франции).

Также Зеленский в разговоре с Путиным заявил о необходимости вернуть все пропавшее с украинских кораблей.

Ранее Путин и Макрон обсудили нормандскую встречу.

Кроме того, Зеленский заявлял, что встреча с Путиным должна состояться, если Украина хочет закончить войну.