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26 ноября 2019, вторник, 23:00 10
Внешняя политика 2019-11-26T23:15:01+02:00
Українські Новини
Зеленский и Путин могут встретиться лично в Париже

Зеленский и Путин могут встретиться лично в Париже

Владимир Путин, Владимир Зеленский, нормандский формат, Нормандская встреча
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский и Президент России Владимир Путин могут провести личную встречу в Париже.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники, передают Українськi Новини.

Источник во Франции сообщает, что Президенты могут встретиться в Париже 9 декабря перед встречей "нормандской четверки" (лидеров Украины, России, Германии, Франции).

Кроме того, отмечается, что Зеленский может получить приглашение поучаствовать в торжестве по случаю 75-летия окончания Второй Мировой войны в Москве.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский в ходе телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным 25 ноября не обсуждал темы встречи "нормандской четверки" (лидеров Украины, России, Германии, Франции).

Также Зеленский в разговоре с Путиным заявил о необходимости вернуть все пропавшее с украинских кораблей.

Ранее Путин и Макрон обсудили нормандскую встречу.

Кроме того, Зеленский заявлял, что встреча с Путиным должна состояться, если Украина хочет закончить войну.

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