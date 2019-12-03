Зеленский перед встречей в "нормандском формате" решил провести заседание СНБО

Президент Владимир Зеленский перед встречей лидеров "нормандского формата" (лидеров России, Украины, Франции и Германии) решил провести заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.



Такое решение было принято во время координационного совещания в Офисе Президента при участии Зеленского.



Также секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия.



Как сообщали Українськi Новини, Зеленский допускает обсуждение в "нормандском формате" транзита газа, но без привязки к Донбассу.

Также Зеленский ожидает, что на встрече лидеров стран "нормандского формата" удастся договориться о конкретных сроках обмена в формате "всех на всех" и деоккупации временно неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей.

28 ноября Зеленский обсудил с Меркель "нормандскую встречу".