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  • Зеленский перед встречей в "нормандском формате" решил провести заседание СНБО
03 декабря 2019, вторник, 22:40 313
Политика 2019-12-03T22:40:50+02:00
Українські Новини
Зеленский перед встречей в "нормандском формате" решил провести заседание СНБО

Зеленский перед встречей в "нормандском формате" решил провести заседание СНБО

Офис Президент, СНБО, Владимир Зеленский, Нормандская встреча
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский перед встречей лидеров "нормандского формата" (лидеров России, Украины, Франции и Германии) решил провести заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Такое решение было принято во время координационного совещания в Офисе Президента при участии Зеленского.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский допускает обсуждение в "нормандском формате" транзита газа, но без привязки к Донбассу. 

Также Зеленский ожидает, что на встрече лидеров стран "нормандского формата" удастся договориться о конкретных сроках обмена в формате "всех на всех" и деоккупации временно неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей.

28 ноября Зеленский обсудил с Меркель "нормандскую встречу".

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