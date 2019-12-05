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05 декабря 2019, четверг, 23:43 48
Внешняя политика 2019-12-05T23:43:01+02:00
Українські Новини
Зеленский и Макрон скоординировали позиции перед встречей в "нормандском формате"

Зеленский и Макрон скоординировали позиции перед встречей в "нормандском формате"

Валерия Назаренко
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Нормандская встреча, Путин
Зеленский и Макрон. Фото: ОП
Зеленский и Макрон. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский и Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре скоординировали позиции перед встречей лидеров стран в "нормандском формате" (лидеров России, Украины, Франции, Германии).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном", - сказано в нем.

В сообщении сказано, что главы государств скоординировали позиции накануне встречи в "нормандской формате" 9 декабря.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский допускает обсуждение в "нормандском формате" транзита газа, но без привязки к Донбассу. 

Также Зеленский ожидает, что на встрече лидеров стран "нормандского формата" удастся договориться о конкретных сроках обмена в формате "всех на всех" и деоккупации временно неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей.

28 ноября Зеленский обсудил с Меркель "нормандскую встречу".

Тем временем Зеленский перед встречей в "нормандском формате" решил провести заседание СНБО. 

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