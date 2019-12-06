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06 грудня 2019, пʼятниця, 17:07 32
Фінанси 2019-12-06T19:30:03+02:00
Українські Новини
У п'ятницю долар різко впав: курс валют на міжбанку

У п'ятницю долар різко впав: курс валют на міжбанку

Ярина Вацяк
Міжбанк, Курс валют, курс гривні, курс долара

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 4 коп. у п'ятницю зміцнився на 14 коп. до 23,71 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,70-23,73 UAH/USD, потім котирування зросли до 23,72-23,74 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,70-23,72 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,47% з 27,72 UAH/USD до 23,71 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, відповідного середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 9 грудня, на 15,41 коп. до 23,7301 UAH/USD.

Офіційний курс гривні, що встановлюється Національним банком на 6-8 грудня, підвищився на 5,33 коп. до 23,8770 UAH/USD, встановивши черговий рекорд падіння долара в 2019.

Тим часом міністр Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік. За прогнозом середній курс долара в році очікується на рівні 27 гривень, а при найоптимістичнішому сценарії - 24 гривні за долар.

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