Курс гривны на межбанке укрепился до 23,85 UAH/USD

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 6 коп. в четверг укрепился на 4 коп. до 23,85 UAH\/USD.Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,85-23,87 UAH\/USD, затем котировки выросли до 23,88-23,90 UAH\/USD, после чего установились на уровне 23,83-23,86 UAH\/USD.С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 13,96% с 27,72 UAH\/USD до 23,85 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, финансист назвал укрепление курса национальной валюты временным явлением и объяснил, что спровоцировало падение доллара.Кроме того, министр Милованов дал прогноз курса валют на следующий год. По прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.Также в Украине с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. Тем временем американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны на конец 2019.