Курс гривны на межбанке укрепился до 23,85 UAH/USD

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 6 коп. в четверг укрепился на 4 коп. до 23,85 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.



По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,85-23,87 UAH/USD, затем котировки выросли до 23,88-23,90 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,83-23,86 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 13,96% с 27,72 UAH/USD до 23,85 UAH/USD.





Как сообщали Українські Новини, финансист назвал укрепление курса национальной валюты временным явлением и объяснил, что спровоцировало падение доллара.



Кроме того, министр Милованов дал прогноз курса валют на следующий год. По прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.



Также в Украине с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте.

Тем временем американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны на конец 2019.





