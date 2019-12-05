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05 декабря 2019, четверг, 17:50 147
Экономика 2019-12-05T17:51:54+02:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке укрепился до 23,85 UAH/USD

Курс гривны на межбанке укрепился до 23,85 UAH/USD

Доллар, курс гривны к доллару, Межбанковский валютный рынок, курс доллара
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 6 коп. в четверг укрепился на 4 коп. до 23,85 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,85-23,87 UAH/USD, затем котировки выросли до 23,88-23,90 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,83-23,86 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 13,96% с 27,72 UAH/USD до 23,85 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, финансист назвал укрепление курса национальной валюты временным явлением и объяснил, что спровоцировало падение доллара.

Кроме того, министр Милованов дал прогноз курса валют на следующий год. По прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.

Также в Украине с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. 

Тем временем американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны на конец 2019.


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