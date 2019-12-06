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06 грудня 2019, пʼятниця, 11:40 5
Події 2019-12-06T16:00:06+02:00
Українські Новини
Кількість постраждалих від пожежі в Одесі зросла до 32 осіб

Кількість постраждалих від пожежі в Одесі зросла до 32 осіб

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
пожежа в коледжі, Пожежа в Одесі

Число постраждалих в результаті пожежі в Одесі зросла до 32 людей. Про це в п'ятницю, 6 грудня, повідомляє Думська, посилаючись на дані мерії.

Вчора ще двоє студентів звернулися амбулаторно в поліклініки. Раніше повідомлялося про 30 постраждалих в результаті пожежі в Одесі.

Також стало відомо ім'я другої загинула в пожежі. Місцеве видання Погляд з Одеси повідомляє, що за попередніми даними, це 43-річна викладач Ганна Бортюк, яка викладала курс вищої математики та інформатики. Її тіло, за даними ЗМІ, впізнали родичі.

Вчора в Одесі на місці пожежі правоохоронці знайшли під уламками конструкцій будівлі тіло дорослої жінки без ознак життя.

Як повідомляли Українські Новини, 4 грудня 1 людина загинула та 30 госпіталізовано через пожежу в Одеському коледжі. Крім того, в числі безвісти зниклих під час пожежі в Одесі директор інституту НАН. Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим через пожежу в Одеському коледжі. Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. А поліція вже почала розслідувати пожежу в одеському коледжі.

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