Рятувальники в Одесі всю ніч розбирали завали згорілої будівлі

Рятувальники всю ніч розбирали завали і шукали тіла після пожежі в одеському коледжі. Про це в п'ятницю, 6 грудня, повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС України.

"Станом на 7:00 6 грудня продовжуються заходи з ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що основні зусилля підрозділів ДСНС спрямовані на пошук людей і розбирання конструкцій.

"Силами ДСНС здійснюється гасіння окремих осередків тління, які виявляються в завалах в ході розбирання зруйнованих елементів будівельних конструкцій", - повідомили рятувальники.

Вчора в Одесі на місці пожежі правоохоронці знайшли під уламками конструкцій будівлі тіло дорослої жінки без ознак життя.

Як повідомляли Українські Новини, 4 грудня 1 людина загинула та 30 госпіталізовано через пожежу в Одеському коледжі.Крім того, в числі безвісти зниклих під час пожежі в Одесі директор інституту НАН. Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим через пожежу в Одеському коледжі. Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. А поліція вже почала розслідувати пожежу в одеському коледжі.