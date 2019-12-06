Зеленський вперше візьме участь у "Свободі слова" Шустера

Президент України Володимир Зеленський, який напередодні у телефонній розмові з Президентом Франції Еммануелем Макроном скоординував позиції перед зустріччю лідерів країн "нормандського формату" (Росії, України, Франції, Німеччини), в п'ятницю ввечері візьме участь у політичному ток-шоу Савіка Шустера "Свобода слова".

Про це повідомляється на офіційній сторінці програми у Facebook.

"Президент України Володимир Зеленський вперше в ефірі політичного ток-шоу - один на один з народом України", - сказано в повідомленні.

Також в анонсі телепрограми повідомляється, що основною темою обговорення стане майбутня зустріч країн у "нормандському форматі", яка відбудеться 9 грудня в Парижі.

Крім Зелеского, в ток-шоу візьмуть участь Леонід Кравчук, Андрій Богдан, Юлія Тимошенко, Святослав Вакарчук, Давид Арахамія, Андрій Парубій та Олексій Резніков (представник України в Тристоронній контактної групи).

Початок програми - о 21.00 6 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський допускає обговорення в "нормандському форматі" транзиту газу, але без прив'язки до Донбасу.

Також Зеленський сподівається, що на зустрічі лідерів країн "нормандського формату" вдасться домовитися про конкретні терміни обміну у форматі "всіх на всіх" і деокупації тимчасово непідконтрольних владі територій Донецької та Луганської областей.

28 листопада Зеленський обговорив з Меркель "нормандську зустріч".Тим часом Зеленський перед зустріччю в "нормандському форматі" вирішив провести засідання РНБО.