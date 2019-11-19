Обмен "всех на всех" и деоккупация Донбасса: Зеленский озвучил ожидания от "нормандской" встречи

В то время, как транзит газа с "Газпромом" не будет обсуждаться во время "нормандской" встречи, Президент Владимир Зеленский ожидает, что на встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) удастся договориться о конкретных сроках обмена в формате "всех на всех" и деоккупации временно неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, передают Українські Новини.

"Я бы хотел реальных результатов. Мы можем каждый день много говорить о прекращении войны на Донбассе и возвращении наших территорий, но нельзя об этом просто говорить, необходимо договариваться. Я говорю хотя бы о каких-то понятных сроках. Я хочу говорить о деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что будет поднимать этот вопрос.

"Второе. Когда мы говорим об обмене всех на всех, то тут тоже должно быть больше конкретики. Мы хотим всех наших людей вернуть домой. Если всех, то я тоже хочу говорить о том, когда. Для меня ответ - это конкретные сроки в ближайшее время", - добавил он.

Президент также отметил необходимость обсуждения возможности проведения на Донбассе местных выборов после того, как с этой территории будут выведены незаконные вооруженные формирования.

"Поэтому, что там будет потом - сухое или нет - мне кажется, что это не важно, а важны конкретные вещи", - ответил он на вопрос о том, будет ли подписан по итогам встречи какой-либо документ и соответствует ли действительности информация о том, что он будет коротким и "сухим".

Как сообщали Українські Новини, встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) состоится 9 декабря в Париже (Франция).

Министр иностранных дел Вадим Пристайко ранее заявил, что Украина выйдет из "минских договоренностей" в случае отсутствия прогресса в их реализации по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее Зеленский сказал, что встреча с Путиным должна состояться, если Украина хочет закончить войну.