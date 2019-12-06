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06 грудня 2019, пʼятниця, 05:50 29
Фінанси 2019-12-06T08:45:02+02:00
Українські Новини
Гривня знову підскочила: курс валют НБУ на вихідні

Гривня знову підскочила: курс валют НБУ на вихідні

Ярина Вацяк
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Офіційний курс гривні, що встановлюється Національним банком на 6-8 грудня, підвищився на 5,33 коп. до 23,8770 UAH/USD, встановивши черговий рекорд падіння долара в 2019. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 5 грудня, на 0,89 коп. до 23,9303 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3135,9277
100 доларів США 2387,7034
100 швейцарських франків 2416,0144
1000 ієн 219,4812
10 російських рублів 3,7417
100 євро 2648,9182

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 6 коп. в четвер зміцнився на 4 коп. до 23,85 UAH/USD.

В четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 4 грудня на 3,58% до 24,0394 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,70 коп. до 23,7821 UAH/USD.

Крім того, міністр Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік. За прогнозом середній курс долара в році очікується на рівні 27 гривень, а за найоптимістичнішого сценарії - 24 гривні за долар.

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