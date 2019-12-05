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05 декабря 2019, четверг, 10:04 12
Экономика 2019-12-05T10:04:12+02:00
Українські Новини
Доллар и евро снова обвалились: курс валют на 5 декабря

Доллар и евро снова обвалились: курс валют на 5 декабря

Анна Рудык
курс доллара, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 декабря, на 0, 89 коп. до 23, 9303 UAH/USD., Курс евро, Курс валют, Курс гривны
Валюта. Фото: belprauda.org
Валюта. Фото: belprauda.org

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 4 декабря на 3,58 коп. до 24,0394 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,70 коп. до 23,7821 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 3,59 коп. до 26,2168 UAH/EUR, курс продажи понизился на 1,84 коп. до 26,6509 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 23,7821 24,0394 26,2168 26,6509 3,35 3,86
Максимальный 23,9000 24,3000 26,4000 27,0000 3,69 5,00
Минимальный 23,5000 23,9100 25,0000 26,4800 2,30 3,68

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 декабря, на 0,89 коп. до 23,9303 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 1 коп. в среду укрепился на 6 коп. до 23,89 UAH/USD.

Тем временем население продолжает скупать дешевую валюту. В ноябре население купило валюты на 58,4 млн долларов больше, чем продало.

Больше новостей о: курс доллара Национальный банк повысил официальный курс гривны устанавливаемый им на 5 декабря на 0 89 коп. до 23 9303 UAH/USD. Курс евро Курс валют Курс гривны

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