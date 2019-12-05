Курс гривні на міжбанку зміцнився до 23,85 UAH/USD

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 6 коп. в четвер зміцнився на 4 коп. до 23,85 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.



За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,85-23,87 UAH/USD, потім котирування зросли до 23,88-23,90 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,83-23,86 UAH/USD.



З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 13,96% з 27,72 UAH/USD до 23,85 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, фінансист назвав зміцнення курсу національної валюти тимчасовим явищем і пояснив, що спровокувало падіння долара.



Крім того, міністр Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік. За прогнозом середній курс долара в році очікується на рівні 27 гривень, а при найоптимістичнішому сценарії - 24 гривні за долар.



Також в Україні з початку року курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти.

Тим часом американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні на кінець 2019.