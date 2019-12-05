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05 грудня 2019, четвер, 11:58 17
Зовнішня політика 2019-12-05T14:15:02+02:00
Українські Новини
Тристоронні переговори щодо транзиту газу перенесли на невизначений термін

Тристоронні переговори щодо транзиту газу перенесли на невизначений термін

Олексій Оржель, Тристоронні переговори, транзит газу, Мінекоенерго
Ілюстративне фото газових труб. Фото: pexels
Ілюстративне фото газових труб. Фото: pexels

За попередньою датою тристоронні переговори щодо транзиту газу через Україну повинні були відбутись 5 грудня, але Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища перенесло зустріч на інше число. Нова дата проведення переговорів між Україною, Росією і Європейським Союзом не уточнюється.

Про це Українським Новинам повідомили в прес-службі міністерства.

"Не буде сьогодні (5 грудня) переговорів", - повідомили в міністерстві.

При цьому в прес-службі не уточнили дату проведення тристоронніх переговорів.

Як повідомляли Українські Новини, 28 листопада Росія і Україна провели газові переговори в Австрії та обговорили транзит газу.

Також виконавчий директор групи Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляє, що Росія і Україна повинні укласти новий транзитний контракт до 13 грудня.

Тим часом "Газпром" заявив, що Україна повинна почати закупівлю російського газу для відновлення транзиту з 2020, так як це є однією з умов укладення нового транзитного контракту.

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