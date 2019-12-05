Тристоронні переговори щодо транзиту газу перенесли на невизначений термін

За попередньою датою тристоронні переговори щодо транзиту газу через Україну повинні були відбутись 5 грудня, але Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища перенесло зустріч на інше число. Нова дата проведення переговорів між Україною, Росією і Європейським Союзом не уточнюється.

Про це Українським Новинам повідомили в прес-службі міністерства.

"Не буде сьогодні (5 грудня) переговорів", - повідомили в міністерстві.

При цьому в прес-службі не уточнили дату проведення тристоронніх переговорів.

Як повідомляли Українські Новини, 28 листопада Росія і Україна провели газові переговори в Австрії та обговорили транзит газу.

Також виконавчий директор групи Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляє, що Росія і Україна повинні укласти новий транзитний контракт до 13 грудня.

Тим часом "Газпром" заявив, що Україна повинна почати закупівлю російського газу для відновлення транзиту з 2020, так як це є однією з умов укладення нового транзитного контракту.