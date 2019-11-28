Россия и Украина провели газовые переговоры в Австрии и обсудили транзит газа

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, министр энергетики РФ Александр Новак , председатель правления Газпрома Алексей Миллер, руководители Нафтогаза Украины и ООО Оператор газотранспортной системы Украины провели переговоры в Вене в четверг, 28 ноября. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", - отмечается в сообщении.

Также на встрече состоялся обмен предложениями по решению стоящих перед сторонами вопросов, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни.

"Газпром" заявил, что Украина должна начать закупку российского газа для возобновления транзита с 2020. Российские СМИ писали, что "Газпром" отменил размещение евробондов из-за страха перед "Нефтегазом".