Минэкоэнерго назвало предварительною дату трехсторонних переговоров по транзиту газа

Министерство энергетики и защиты окружающей среды сообщило, что ориентировочно трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Европейским Союзом по транзиту природного газа через территорию Украины в Европу пройдут в начале декабря.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе министерства.

"Есть ориентировочная дата на начало декабря", - сообщили в Минэкоэнерго.

При этом сообщается, что дата является предварительной, так как российская сторона пока что не подтвердила ее.

Как сообщали Українські Новини, ранее Россия и Украина провели газовые переговоры в Австрии и обсудили транзит газа.

"Газпром" заявил, что Украина должна начать закупку российского газа для возобновления транзита с 2020. Российские СМИ писали, что "Газпром" отменил размещение евробондов из-за страха перед "Нефтегазом".