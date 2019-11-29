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29 ноября 2019, пятница, 11:03 36
Экономика 2019-11-29T11:08:12+02:00
Українські Новини
Минэкоэнерго назвало предварительною дату трехсторонних переговоров по транзиту газа

Минэкоэнерго назвало предварительною дату трехсторонних переговоров по транзиту газа

Газовые переговоры, Транзит газа, Газ, Россия
Природный газ (иллюстрация). Фото: unian.net
Природный газ (иллюстрация). Фото: unian.net

Министерство энергетики и защиты окружающей среды сообщило, что ориентировочно трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Европейским Союзом по транзиту природного газа через территорию Украины в Европу пройдут в начале декабря.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе министерства.

"Есть ориентировочная дата на начало декабря", - сообщили в Минэкоэнерго.

При этом сообщается, что дата является предварительной, так как российская сторона пока что не подтвердила ее.

Как сообщали Українські Новини, ранее Россия и Украина провели газовые переговоры в Австрии и обсудили транзит газа.

"Газпром" заявил, что Украина должна начать закупку российского газа для возобновления транзита с 2020. Российские СМИ писали, что "Газпром" отменил размещение евробондов из-за страха перед "Нефтегазом".

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