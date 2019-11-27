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27 ноября 2019, среда, 17:37 140
Экономика 2019-11-27T17:44:51+02:00
Українські Новини
Россия и Украина должны заключить договор на транзит газа до 13 декабря, - "Нефтегаз"

Россия и Украина должны заключить договор на транзит газа до 13 декабря, - "Нефтегаз"

Нефтегаз, Транзит газа, Юрий Витренко
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua

Исполнительный директор группы Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко заявляет, что Россия и Украина должны заключить новый транзитный контракт до 13 декабря.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, передают Українські Новини.

"13 декабря - это крайняя дата для заключения долгосрочного контракта по резервированию. В связи с этим очень важно начать реальные переговоры, потому что мы сможем вести переговоры не весь декабрь, а только две недели", - сказал Витренко.

Он отметил, что это чрезвычайная процедура, потому что по европейским правилам резервировать долгосрочные мощности газотранспортной системы необходимо заранее.

"Сейчас идут не переговоры, а обсуждения, в ходе которых россияне выдвигают определенные условия для начала переговоров. Если будет политический импульс, это может активизировать реальные переговоры, и у нас есть шанс заключить контракт в декабре", - подытожил Витренко.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что никаких отдельных переговоров о прямых закупках российского газа не ведется.

Тем временем "Нефтегаз" готов рассмотреть выплату "Газпромом" 3 млрд долларов по результатам двух арбитражных производств в Стокгольмском арбитраже газом.

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