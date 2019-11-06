Украина должна начать закупку российского газа для возобновления транзита с 2020, - Газпром

Одним из условий заключения нового транзитного контракта является готовность Украины напрямую покупать российский природный газ.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании "Газпром" (Россия), передают Українські Новини.

В нем сообщается, что в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и уполномоченного Федерального Правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее.

Миллер сообщил, что до заключения нового транзитного контракта необходимо чтобы Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" отказалась от претензий к "Газпрому" и прекратила судебные разбирательства, а также необходимо отменить решение АМКУ о наложении штрафа на "Газпром" за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

"Второй важный вопрос - готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года и определение объемов таких закупок. Решение украинской стороны напрямую влияет на пропускную способность российской газотранспортной системы, которую должен поддерживать "Газпром" на границе с Украиной", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в компании подчеркнули, что в рамках имплементации положений Третьего энергетического пакета ЕС в национальное законодательство Украине необходимо обеспечить реальную независимость национального регулятора и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора.

"Если украинская сторона не успеет закончить эту работу к 1 января 2020 года, "Газпром" готов к продлению на переходный период действующего транзитного контракта с учетом актуальных рыночных условий", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, также Россия поднимала вопрос Стокгольмского арбитража в ходе трехсторонних переговоров по транзиту газа. "Нефтегаз" готов сократить исковые требования к "Газпрому" с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нефтегаза" о компенсации 4,63 млрд долларов за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.