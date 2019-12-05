підписатися на розсилку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
05 грудня 2019, четвер, 11:58 14
Верховна Рада і партії 2019-12-05T15:00:04+02:00
Українські Новини
Проект Виборчого кодексу Рада вирішила відкласти

Проект Виборчого кодексу Рада вирішила відкласти

Рада, Порядок денний, Виборчий кодекс
Верховна Рада. Скріншот: пряма трансляція
Верховна Рада. Скріншот: пряма трансляція

Верховна Рада відклала розгляд проекту Виборчого кодексу №0978.

Про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

"Оскільки останні матеріали до питання порядку для щодо проекту Виборчого кодексу №0978 надійшли занадто пізно, пропонується відкласти його розгляд", - сказав він.

Проект кодексу був зазначений першим у порядку денному на четвер.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс який 11 липня 2019 року ухвалила Рада.

Після чого Президент Володимир Зеленський ветував Виборчий кодекс. Зеленський зазначив, що Виборчий кодекс,який надійшов йому на підпис,  містить положення, які не відповідають Конституції, не враховують останні позитивні зміни у виборче законодавство, спрямовані на його вдосконалення, не узгоджуються із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечують належної регламентації та організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур.

Більше новин про: Рада Порядок денний Виборчий кодекс

Архів
Новини
Харківська обласна рада підтримала програму Олексія Кучера щодо соціально-економічного розвитку регіону 15:12
Депутати Харківської облради підтримали позицію Зеленського щодо ринку землі та попросили врахувати кілька моментів 15:06
Через сильне задимлення з ліцею в Кривому Розі терміново евакуювали учнів і співробітників 14:58
Двоє чоловіків хотіли викрасти помічницю депутата Ради і вимагати викуп $500 тис 14:53
Недашковський за удосконалення механізму спецзобов'язань для "Енергоатому" 14:47
більше новин
В Офісі Президента затвердили 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу 21:55
Це дуже маленька сума, - Марина Порошенко про 700 млн гривень з держбюджету для свого фонду 21:45
Рада закликала Зеленського подати заявку на отримання плану дій щодо членства в НАТО 22:11
Рада присудила 31 премію по 20 тис. гривень педагогам 21:05
"95 Квартал" став на коліна перед Поплавським, - ЗМІ 19:19
більше новин
Сьогодні В'ятрович має з'явитися до суду 07:00
Це дуже маленька сума, - Марина Порошенко про 700 млн гривень з держбюджету для свого фонду 21:45
Соцгарантії як у ветеранів: як добровольцям отримати статус учасника бойових дій 06:45
Випередили тільки Грузію і Молдову: дослідження рівня освіти в Україні показало шокуючі результати 11:22
До мітингувальників під НБУ приєдналися ошукані вкладники банків, - ЗМІ 18:04
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok