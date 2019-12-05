Проект Виборчого кодексу Рада вирішила відкласти

Верховна Рада відклала розгляд проекту Виборчого кодексу №0978.

Про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

"Оскільки останні матеріали до питання порядку для щодо проекту Виборчого кодексу №0978 надійшли занадто пізно, пропонується відкласти його розгляд", - сказав він.

Проект кодексу був зазначений першим у порядку денному на четвер.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс який 11 липня 2019 року ухвалила Рада.

Після чого Президент Володимир Зеленський ветував Виборчий кодекс. Зеленський зазначив, що Виборчий кодекс,який надійшов йому на підпис, містить положення, які не відповідають Конституції, не враховують останні позитивні зміни у виборче законодавство, спрямовані на його вдосконалення, не узгоджуються із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечують належної регламентації та організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур.