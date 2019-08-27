Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс.

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Председатель профильного комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь - подписать закон, и я безотлагательно подписал Избирательный кодекс",- написал он.

Он также прикрепил фото документа, который занял 566 страниц.



В октябре 2015 года проект кодекса был зарегистрирован в Раде.

Как сообщали Українські Новини, 11 июля 2019 года Рада приняла Избирательный кодекс.



Перед принятием Рада 17 раз возвращалась к поправкам к проекту кодекса.



Ранее "Нацкорпус" пришел к Раде с требованием внести изменения в Избирательный кодекс и снизить проходной барьер.



Также первое заседание нового созыва Рады пройдет 29 августа.

Тем временем Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев. В требования Президент включил закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение и Избирательный кодекс.