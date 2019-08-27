Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс.\r\nОб этом он сообщил в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.\r\n"Председатель профильного комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь - подписать закон, и я безотлагательно подписал Избирательный кодекс",- написал он.\r\nОн также прикрепил фото документа, который занял 566 страниц.В октябре 2015 года проект кодекса был зарегистрирован в Раде.\r\nКак сообщали Українські Новини, 11 июля 2019 года Рада приняла Избирательный кодекс.Перед принятием Рада 17 раз возвращалась к поправкам к проекту кодекса.\r\nРанее "Нацкорпус" пришел к Раде с требованием внести изменения в Избирательный кодекс и снизить проходной барьер.Также первое заседание нового созыва Рады пройдет 29 августа.\r\nТем временем Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев. В требования Президент включил закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение и Избирательный кодекс.