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27 августа 2019, вторник, 15:59 101
Верховная Рада и партии 2019-08-27T16:04:19+03:00
Українські Новини
Парубий подписал Избирательный кодекс

Парубий подписал Избирательный кодекс

Парубий Андрей. Фото: портал
Парубий Андрей. Фото: портал "Рада"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс.

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Председатель профильного комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь - подписать закон, и я безотлагательно подписал Избирательный кодекс",- написал он.

Он также прикрепил фото документа, который занял 566 страниц.


В октябре 2015 года проект кодекса был зарегистрирован в Раде.

Как сообщали Українські Новини, 11 июля 2019 года Рада приняла Избирательный кодекс.

Перед принятием Рада 17 раз возвращалась к поправкам к проекту кодекса.

Ранее "Нацкорпус" пришел к Раде с требованием внести изменения в Избирательный кодекс и снизить проходной барьер.

Также первое заседание нового созыва Рады пройдет 29 августа.

Тем временем Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев. В требования Президент включил закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение и Избирательный кодекс. 

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